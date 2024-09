Bi z boljšo organizacijo varnosti lahko imeli izgrede pod nadzorom?

Olimpija je dobesedno ponižala hrvaške podprvake Rijeko. "Kot bi igrali proti Realu iz Madrida," je po tekmi skrušeno dejal trener Rijeke. In rezultat 5:0 je tudi pri sosedih glavna tema pogovorov. Pri nas pa žal namesto športa, namesto izjemne predstave zelenih glavna tema izgredi, ki so jih povzročili hrvaški navijači in posledice. Zadimljen stadion, solzivec v očeh tudi otrok in staršev, ki so v dobri veri, da bodo podpirali Zmaje, prišli na ogled tekme. Uničeni stoli. In vse to, ker je bilo, kljub dejstvu, da je bilo jasno, da gre za tekmo visokega tveganja, za varnost preslabo poskrbljeno. Kako to, da varnostnikov ni bilo dovolj, da so navijači na stadion uspeli prinesti toliko pirotehnike?