Zakon Charlesa in Diane se je končal po Harryjevem rojstvu: Želel si je hčer

Nato je povedala, kako je ves čas nosečnosti vedela, da bo rodila fantka, a tega takratnemu možu ni želela razkriti, ker si je ta želel punčko. "Želel je dva otroka in hotel je hčerko," je rekla. Trdila je, da je bila prva reakcija njenega moža: "O moj bog, fantek je in ima celo rdeče lase." Svojemu biografu je razkrila, da je Charles celo tašči potožil, da ima še enega sina.

"S Charlesom sva si bila zelo blizu, preden se je Harry rodil, najbolj blizu, kar sva si bila in kdaj bova," je dejala Diana v pogovoru s kraljevim biografom Andrewom Mortonom . "Potem pa je nenadoma, ko se je rodil Harry, najin zakon razpadel. Vsa stvar je razpadla," je temu razkrila že leta 1992, poroča The Sun .

Pogovore, ki jih je imel z Diano, je Morton zapisal v njeni biografiji, ki je izšla leta 1992, leta pozneje pa je izdal novo različico knjige z naslovom Diana: Her True Story in Her Own Words.

Leta 2015 so tuji mediji pisali, da je sedanji kralj po prvem vnuku priznal, da upa, da bo naslednji otrok Williama in Kate punčka. Želja se mu je uresničila, nedavno pa je v javnost prišla fotografija dedka z vnukinjo, ki dokazuje, da sta si s Charlotte zelo blizu. Kraljeva ljubljenka mu je podarila tudi prav posebno zapestnico, ki jo ta, čeprav je otroška, s ponosom nosi, o njej pa se spregovoril tudi med uradnim obiskom Guernseyja.