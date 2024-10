Najboljši začetek sezone po letu 2019

Košarkarje Cedevite Olimpije po torkovi zmagi v evropskem pokalu, sedaj v 5. krogu regionalnega tekmovanja, čaka gostovanje pri Igokei. V petek si boste tekmo od 17. ure lahko ogledali na Kanalu A in VOYO, Zmaji pa so prepričani, da želijo zmagovalni niz še podaljšati. Obe ekipi sta po štirih odigranih tekmah v rednem delu pri izkupičku dveh zmag in dveh porazov.

Še naprej se bo Cedevita Olimpija predstavljala brez glavnega trenerja Zvezdana Mitrovića, ki se bo sicer v četrtek vrnil v Ljubljano, a z ekipo v Laktaše iz preventivnih razlogov ne bo odpotoval. "Gostujemo pri Igokei, ki jo zelo spoštujemo in je zelo dobro sestavljena ekipa. V svojih vrstah premore izkušene igralce, kot sta Dragan Milosavljević in Marko Jeremić, v primerjavi s prejšnjo sezono imajo tudi zelo dominantnega centra Terrella Carterja, na položaju organizatorja igre pa imajo Brycea Jonesa. Igro pod glavnim trenerjem Nenadom Stefanovićem vedno krasi veliko pick'n'roll igre, teka in odprtih metov za tri točke, ter, tisto, kar nam v tej sezoni povzroča težave, napadalni skoki. Moramo izkoristiti pozitivno energijo z zadnjih dveh tekem, obenem pa v napadu iskati najboljšo možno rešitev glede na situacijo na parketu," je pred gostovanjem v Laktaših povedal Đorđe Adžić, ki trenutno vodi ekipo.

Igokea - Cedevita Olimpija FOTO: 24ur.com icon-expand

"V Laktaših nas čaka težka tekma, gostovanja pri Igokei so vedno zahtevna. Po torkovi tekmi smo sicer imeli malo časa za pripravo, a pred odhodom na pot smo opravili dober trening. Smo polni pozitivne energije in motivirani, da zabeležimo novo zmago," pa je pred odhodom na pot v Laktaše povedal Žiga Daneu, ki sicer na zadnji regionalni tekmi s Splitom ni stopil na parketu, je pa zato proti Lietkabelisu na parketu preživel skoraj 16 minut, v tem času pa v statistiko vpisal točko in skok.

Cedevita Olimpija v dvoboj z Igokeo torej vstopa z dobrima popotnicama iz tekem proti Splitu in Lietkabelisu. Medtem, ko so Zmaji Split ugnali po zaslugi zadetega meta ob zvoku sirene s strani Devina Robinsona, pa so proti litovski ekipi v torek v Stožicah prikazali dva različna polčasa. Po prvem so imeli v svojih rokah zanesljivo prednost, v drugem pa so nekoliko padli v svoji igri, a vseeno zdržali nalet gostov in slavili zmago z rezultatom 76:72. Robinson je bil s 17 točkami znova strelsko najbolj učinkovit igralec v Zeleno-oranžni zasedbi, sledil mu je kapetan Jaka Blažič s 14 točkami, po 10 sta jih dala DJ Stewart in DeVante Jones.