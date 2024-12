Batista Cadillac: Ljudje sprejemajo tudi to, kar ni predvidljivo za radio

Skupina Batista Cadillac danes šteje šest članov, na začetku pa sta bila le dva - Urban in Matija . Fanta sta se kot duo prvič predstavila na odru Slovenija ima talent. "Šova se spominjava pozitivno. Spomnim se, kako sva takrat prvič prišla v stik z velikimi produkcijami. Bilo je dobro. V to sva šla zelo brezkrompromisno, se pravi, da sva se pripravljala in sva upala na najboljše, da delava to, kar nama je najbolj všeč," je za 24ur.com povedal Matija.

Urban pa je dodal, da je bila izkušnja pozitivna tudi zato, ker nastopajoči lahko dobi neko potrditev in s tem gradi umetniško samozavest. Kako sta se sploh odločila za nastop na Talentih? "Zgodba za najino prijavo je ta, da sem vedno nekaj komentiral, ko so starši gledali in se je moj oče odločil, da me prijavi. Potem sva se malo skregala, ker sem rekel, da nočem iti sam na to, sem rekel, da je lažje v dvoje in sem rekel Matiji in on mi je takoj rekel ne. Malo sem ga moral prepričevati, potem pa sva vseeno šla. Imela sva pomislek, kaj bi se zgodilo, če bi pogorela po prvem nastopu."