Bebe Rexha: Stvari se morajo spremeniti ali pa bom povedal vse svoje resnice.

Pevka Bebe Rexha je na Omrežju X izrazila svoje nezadovoljstvo nad industrijo, v kateri dela. Zapisala je, da bi jo lahko s svojo iskrenostjo uničila. "Lahko bi podrla velik del te industrije. Frustrirana sem. Spodkopali so me. Najdlje sem bila tako tiho. Nisem videla znakov, čeprav jih ljudje nenehno omenjajo in so bili tako očitni. In ko sem spregovorila, sem bil utišana in kaznovana s strani te industrije. Stvari se morajo spremeniti ali pa bom povedal vse svoje resnice. Dobre, slabe in grde," je zapisala in pritegnila pozornost marsikaterega uporabnika, ki se sprašuje, o čem točno govori pevka albanskih korenin.

V nadaljevanju je zapisala, da razlog za njen zapis ne tiči v jezi, temveč žalosti. "Sedim v svoji hotelski sobi v Londonu in jokam. Najdlje sem se počutila brezupno. Veliko sem hodila skozi to mesto in srečevala oboževalce, ki so res nekaj podžgali v meni. Iskreno povedano, vsi ste mi dali moč," je zaključila. Ob tem je odgovorila še na komentar oboževalca, ki se je spraševal, ali je vse to le marketinška poteza za promocijo njenega novega singla I'm The Drama: "Marketing? Nimam denarja za to. Dovolj imam vsega."

Ko jo je eden izmed uporabnikov vprašal, kaj ji preprečuje, da bi iskreno spregovorila o vsem, pa mu je pevka odgovorila, da bi jo kaznovali. Pevkini zapisi prihajajo nekaj dni po tem ko je raperja G-Eazyja označila za "nehvaležno zgubo". Rexha je G-Eazyja označila za strahopetca, ker je ni sam kontaktiral za ponovno glasbeno sodelovanje. "Imaš srečo, da si spet všeč ljudem. Ker bi se lahko pogovarjali o vseh hudih stvareh, ki si jih naredil in o tem, kako si ravnal z mano, potem ko sem ti dala edini pravi hit (pesem Me, Myself, & I, op.a.). Mimogrede, odgovor je ne." Pevka sicer ni podala pojasnila, kaj točno ji je raper storil.