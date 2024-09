Coldplay sveže poročenemu paru premierno poslali novo pesem

Prvi ples mladoporočencev je za zaljubljence, ki so si nedavno obljubili večno zvestobo, izjemno pomemben in čustven trenutek. A če si za ples izbereš še ne izdano pesem skupine Coldplay, nato pa ti jo glasbeniki ekskluzivno pošljejo in dovolijo, da jo premierno predvajaš prav ob tem trenutku, je to še toliko bolj posebno. To se je zgodilo Céline in Paulu Delcloyju.

OGLAS

Pogosto pravijo, da vprašati ni greh in včasih se prav zato, ker si upamo vprašati, lahko zgodijo neverjetne stvari. Céline in Paul Delcloy sta bila tako dovolj pogumna, da sta si skupino Coldplay upala vprašati, ali lahko na poroki prvi ples zaplešeta na njihovo neizdano pesem z naslovom All My Love. In priljubljeni britanski glasbeniki so jima uresničili sanje.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Novopečena zakonca, ki sta se poročila pretekli vikend, sta pesem prvič v živo slišala na enem od koncertov skupine in zaželela sta si, da bi nanjo zaplesala svoji prvi ples. Pesem je ob koncih koncertov na klavir ekskluzivno zaigral frontman skupine Chris Martin in vedno znova navdušil zbrano množico. Uradno še ni izdana, bo pa ena izmed tistih, ki jih bodo poslušalci lahko slišali na novem, 10. studijskem albumu Moon Music, ki izide oktobra.

Priljubljena britanska rock skupina je posnetek Chrisovega nastopa nato objavila na omrežju X, zaljubljeni par pa se je odločil kontaktirati menedžerja skupine Phila Harveyja. "Čez dva dni se bova poročila. Prosiva za čudež, da nam dovolite zaplesati na novo pesem skupine," se je glasilo sporočilo, ki ga je menedžer prejel na omrežju X. Obenem sta delila še fotografijo, ki sta jo že pred koncertom objavila, na njej pa na koncertu v Franciji pozirata z napisom, če bi prav to pesem lahko zaigrali na njuni poroki.

Skupina Coldplay je ženinu in nevesti izpolnila željo. FOTO: Profimedia icon-expand

Menedžer je na sporočilo odgovoril in paru obljubil, da se bo potrudil, da jima uresniči željo. Glasbenikom pa se je prošnja očitno zdela tako zanimiva, da so paru ekskulzivno poslali posnetek pesmi iz studia in dovolili, da jo premierno predvajata na svoji poroki. "Po mnogih poskusih, da bi prišla do skupine, se je dva dni pred najino poroko zgodil čudež," je za tuje medije povedal Paul.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Presrečni ženin je njun prvi ples nato delil na družbenih omrežjih, kjer se je skupini še enkrat zahvalil za čudovito poročno darilo in uslišano željo. "Veliko sva jokala, ta glasba je za naju pomembna. Céline že toliko let živi z boleznijo, sam pa sem pred štirimi leti izgubil očeta. Oba sva drug drugega podpirala v toliko situacijah," je zapisal in dodal: "Hvala Coldplay. Tako ponosna in izpolnjena sva, da ste nama uresničili željo." Kasneje je njun video delila tudi skupina in jima izrekla čestitke ob izmenjavi poročnih zaobljub. "Želimo vam življenje polno ljubezni, smeha in sreče," so zapisali na družbenih omrežjih.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči