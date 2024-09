Princ Harry naj bi se ob opravičilu brata bil pripravljen vrniti

OGLAS

"Princ Harry se ne namerava vrniti v kraljevo družino, dokler ne prejme opravičila svojega odtujenega brata, princa Williama," so za The Mirror zatrdili viri blizu kraljeve družine. Vojvoda sussekški naj bi bil osredotočen na svojo kariero, saj si v svojem življenju želi uspeti. Viri blizu njega pa še namigujejo, da naj bi bil zadovoljen s svojo odločitvijo, da je zapustil kraljevo življenje. Vseeno naj bi bil pripravljen prevzeti začasno vlogo in s tem pomagati družini, če bi ga za to prosil kralj.

Princ William in vojvoda Susseški FOTO: Profimedia icon-expand

Harryjevi prijatelji pravijo, da se princ sicer zaveda bratovih čustev, ki njegove vrnitve ne odobrava. Njuni odnosi so se še dodatno poslabšali, potem ko je mlajši brat izdal knjigo spominov. 39-letnik se je spravil na ožje člane svoje družine in obtožil kralja in princa Williama, da sta obupano želela zapustiti kraljevo družino, če bi to le lahko storila. William in Harry, ki nista govorila že več mesecev, sta se odločila, da se ne bosta srečala tudi, ko sta bila prejšnji mesec v isti sobi na pogrebu svojega strica Lorda Fellowsa v Norfolku.