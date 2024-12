Romunski tehnični direktor: Florucz se je odločil, do konca februarja bo vse rešeno

"Počaščen sem, da me gospodje iz romunske zveze spremljajo in tako cenijo moje delo. Še naprej moram biti resen na treningih in učinkovit na tekmah. Življenje mi je pokazalo, da je delo poplačano. Osredotočen sem na to, kar moram narediti v Ljubljani. Če igram dobro in pomagam svoji ekipi, potem pride nagrada. Dejstvo, da se romunska reprezentanca zanima zame, je čast in odgovornost," je za romunski časnik Gazeta Sporturilor dejal 23-letni Florucz, ki je sicer trikrat oblekel dres avstrijske reprezentance do 19 let.

Ljubljanska Olimpija se bo v tekmovalni ritem vrnila februarja s tekmo proti Primorju, medtem ko Romuni konec marca začenjajo s kvalifikacijami za SP - sprva bodo gostili Bosno in Hercegovino, nato pa gostovali pri San Marinu.