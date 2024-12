Umrl nogometaš, ki je skupaj s Cruyffom uničil Real Madrid

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na račun omejitve neevropskih nogometašev je moral leta 1977 na žalost številnih navijačev zapustiti klub, leta 1984 pa se je vrnil v Barcelono, kjer je na tekmi legend še zadnjič v dresu Barcelone stopil na zelenico. "Na ta trenutek sem čakal od dne, ko sem zapustil Barcelono. Ljubim to mesto, prijetne ljudi in neverjetne navijače," je takrat povedal Sotil, ki je bil med navijači znan pod vzdevkom Cholo.

Najznamenitejši trenutki nogometne kariere Huga Sotila so se zgodili prav v Barceloni, ki je bila njegova edina športna postojanka izven domače celine. Katalonskemu velikanu je v sezoni 1973/74 pomagal do prvega naslova španskih prvakov po 14 letih, v omenjeni sezoni pa je zabil tudi na El Clasicu v Madridu, ko je Barcelona z izidom 5:0 pometla z galaktiki.

Pred enim mesecem je še zadnjič obiskal katalonsko prestolnico in s klubskimi legendami in ostalimi zaposlenimi proslavil 125. obletnico kluba. Njegovo občutljivo zdravstveno stanje ga je prisililo, da se je zadnje mesece svojega življenja premikal na invalidskem vozičku. V perujski prestolnici so ga 20. decembra hospitalizirali, na intenzivnem oddelku pa je 10 dni kasneje umrl.