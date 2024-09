Ivana Knoll pozirala v družbi fantov skupine Backstreet Boys

Ivana Knoll je z objavami na Instagramu oktobra lani razkrila, da ni več zgolj vplivnica in navijačica, temveč se je prvič preizkusila tudi kot didžejka. Slavna Hrvatica, ki je tudi zvesta navijačica hrvaške nogometne reprezentance, je odtlej že večkrat stala na odru, nedavno pa je nastopila na nemškem Glücksgefühle festivalu, ki se ga je udeležilo več kot 90 tisoč obiskovalcev.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nastopili so tudi Backstreet Boys, Ivana pa je na Instagramu objavila fotografije, na katerih pozira z Nickom Carterjem in AJ McLeanom iz slavne zasedbe, objavila pa je tudi posnetek njihovega nastopa, ki ga je spremljala izza odra: "Hvala, da ste me sprejeli," je pripisala.

V komentarjih so se kmalu po objavi odzvali njeni oboževalci, nekdo med njimi je tako zapisal: "Moja najljubša skupina Backstreet Boys s kraljico Ivano." Spet drugi pa je dodal: "Sem njihova oboževalka že od leta 1996 in imam fotografijo z njimi iz Budimpešte, ko so tam nastopili leta 2019." Nekaterim je v oči najbolj padla fotografija. "Prelepa fotografija," je zapisal nekdo, spet drugi pa: "Želel bi si biti na tej fotografiji."