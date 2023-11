Matt LeBlanc v spomin Matthewu Perryju: Nikoli te ne bom pozabil

Igralec Matt LeBlanc, ki je v seriji Prijatelji zaigral Joeyja, se je spomnil preminulega soigralca Matthewa Perryja. 56-letni igralec se je vendarle na Instagramu poklonil Perryju, ki je umrl v domači kadi 28. oktobra v starosti 54 let. To je prvič, da je zvezdnik javno spregovoril o izgubi soigralca, s katerim sta bila v zasebnem življenju prijatelja.

Matt LeBlanc se je po dveh tednih od smrti Matthewa Perryja prijatelju tudi javno poklonil in se poslovil od njega. 56-letnik, ki je v seriji Prijatelji zaigral Joeyja, je na družbenem omrežju Instagram delil čustevni zapis, ki je tudi javno slovo od prijatelja. Zapisal je, da so trenutki, ki jih je delil s pokojnim zvezdnikom, najboljši v njegovem življenju in dodal, da mu je v čast, da ga je lahko imel za prijatelja.

icon-expand Matt LeBlanc in Matthew Perry FOTO: Profimedia

"S težkim srcem se poslavljam. Časi, ki sva jih preživela skupaj, so resnično med najljubšimi v mojem življenju," je LeBlanc zapisla v sporočilu, naslovljenem na Matthewa, delil pa je tudi nekaj osebnih fotografij s Perryjem. "V čast mi je bilo deliti oder s teboj in te imenovati prijatelj," je še zapisal in dodal, da se bo ob misli nanj vedno nasmehnil in ga ne bo nikoli pozabil. "Razširi krila in leti, brat, končno si svoboden. Veliko ljubezni," je še zapisal in na koncu v Joeyjevem slogu zaključil s šalo: "Očitno boš obdržal tistih 20 evrov, ki si mi jih še dolžen."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

LeBlanc in Perry sta 10 let skupaj igrala v NBC-jevi uspešnici Prijatelji kot Joey in Chandler ter bila – tako kot njuna lika v seriji – dobra prijatelja v resničnem življenju. Leta 2015 je v intervjuju za revijo People LeBlanc dejal, da mu je bil Perry kot brat, a je leto pozneje razkril, da se z nekdanjim soigralcem nista pogosto srečevala, zaradi česar pa je bilo njuno prijateljstvo še toliko bolj posebno. "Rad imam tega tipa," je dejal o soigralcu in dodal: "Ne vidim ga pet let, potem pa sva skupaj v sobi in sva spet stara midva. To je res noro. Deset let v zgradbi brez oken in z zaklenjenimi vrati sva se kar dodobra spoznala," je pred časom še povedal o prijateljstvu med njima.