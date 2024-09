Golemac: Po zmagi nad Crveno zvezdo v Dubaju vlada prava evforija

Ko je vodstvo novopečenega člana regionalne košarkarske lige poleti za glavnega trenerja ustoličilo nekdanjega šefa stroke pri Cedeviti Olimpiji Jurico Golemca, je vsakemu, ki se vsaj malce spozna na košarkarsko igro na teh prostorih, postalo jasno, da omenjeni arabski projekt očitno ne bo muha enodnevnica.

S prihodom še nekaterih uveljavljenih igralskih imen, kot so Danilo Anđušić, naš Klemen Prepelič, Davis Bertans in tudi Isaia Taylor, ki je komaj prispel v Dubaj in na tekmi proti Crveni zvezdi ni igral, je košarkarska javnost celotno zgodbo z Dubajem sprejela s precej manj dvomi kot na začetku. "Sam sem od začetka, ko so me poklicali in smo se kasneje dogovorili za sodelovanje, vedel, s kom imam opravka. Gre za izjemno ambiciozne in resne ljudi, ki verjamejo v ta projekt. Nenazadnje, če samo preletite naš igralski kader, vam hitro postane jasno, da v ligi ABA nikakor ne želimo biti zgolj še ena od sodelujočih ekip. Povsem jasno je, da imamo svoje želje, kot tudi to, da nastopamo v zelo močni konkurenci," je po velikem skalpu v premiernem nastopu v ligi ABA uvodoma dejal strateg Dubaja Jurica Golemac.