Švicarskemu smučarju slovenskih korenin diagnosticirali raka

"Zdravniki so mi zagotovili, da moje življenje ni ogroženo. Možnosti za ozdravitev so zelo dobre. Vse je pod nadzorom, čeprav gre za redko vrsto raka," je uvodoma povedal Niels Hintermann in dodal, da so zdravniki pozitivni tako glede procesa zdravljenja kot tudi nadaljevanja smučarske kariere.

Raka so odkrili v zgodnji fazi med standardnimi pregledi. "Fizioterapevt mi je med zdravljenjem našel debelo bezgavko na vratu, ki smo jo nato vzeli pod drobnogled. Seveda sem šokiran, je pa veliko pozitivnih stvari, na primer to, da so bolezen odkrili zgodaj in je zlahka ozdravljiva," je še dodal švicarski specialist za hitre discipline.

29-letnika zdaj čakata dva ciklusa kemoterapije in verjetno še dva tedna radioterapije. "Samo to traja tri mesece. Sezona je končana," je pred začetkom zahtevnega življenjskega obdobja dejal Hintermann.