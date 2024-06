Koala Voice: Treba se je ustaviti, pogledati okoli sebe in biti hvaležen

Mladi slovenski glasbeniki, indie rock skupine Koala Voice so izdali novo lahkotno pesem Sonce Pomaranča. Po krajši turneji po Balkanu se vračajo z najbolj poletnim komadom do sedaj. Štiričlansko glasbeno skupino sicer sestavljajo: vokalistka in kitaristka Manca Trampuš, kitarist Domen Don Holc, bobnar Miha ter basist Tilen Prašnikar.

Po krajši turi na Balkanu se Koala Voice vračajo z njihovim najbolj poletnim komadom do sedaj. Sonce Pomaranča v pričakovanju toplih julijskih dni prinaša vsesplošno pozitivnost. Poleti je pač vse lažje, tudi besede "nama nič ne manjka" in "ne rabim nič več zmagat" gredo lažje z jezika. Svoj najnovejši album pa so izdali tudi na vinilu.

Koala Voice FOTO: Simon Gosnik icon-expand

"Včasih se je treba ustaviti in pogledati okoli sebe in biti hvaležen, da se ti v tem čudaškem in nepravičnem svetu kdaj pa kdaj zgodijo tudi lepe, preproste stvari in ta tekst je nastal z željo, da tudi tem občutkom in trenutkom namenim kakšen komad. Nekako se mi zdi, da kadar cenim trenutke, ko mi je dobro in lepo, lahko lažje preidem tudi tiste trenutke, ko mi je težko. Primarna inspiracija za ta komad je bil nek čist hud sončni zahod z največjim oranžnim soncem, ki sem jih kadar koli videla. Sonce pomaranča torej," pravi o besedilu pesmi Manca, članica skupine Koala Voice.

Kljub prihajajočim dopustom so z mislimi še vedno na koncertih. "S Koala Voice smo od marca, ko smo izdali naš najnovejši album Auf Wiedersehen, konstantno na poti. Odigrali smo nekaj koncertov pri nas, pot nas je odnesla tudi v Srbijo, do Novega Sada in Makedonijo do Skopja. Po releasu Sonce Pomaranča nas čaka dosti koncertov v Sloveniji, prvi ta vikend v Velenju in potem po poletnih festivalih po Sloveniji. Po velenjskem koncertu se odpravljamo še na odprtje poplavljenega kampa Menina, kjer se na naše veselje, kot sami pravijo, vračajo v prihodnost," je dodala. Koala Voice lahko poleti vidite na festivalih po Sloveniji, zaključek Auf Wiedersehen turneje pa so napovedali s koncertom v Kino Šiška 18. 10. 2024.

Koala Voice FOTO: Simon Gosnik icon-expand