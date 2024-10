Žiga porazil Borisa, družini odslej združeni v hlevu

Gospodarica Nada se je po podrobnem pregledu spravila sena in izdelkov z glavama družin odpravila na travnik. Pohvalila je obe družini: " Vsi so tako dobro naredili, da mi kar srce poskakuje. " Sama si je ogledala travnik in povedala, da bo pretehtala ena sama slamica. Pred razglasitvijo je znova pohvalila obe družini, saj sta presegli vsa njena pričakovanja. Za zmagovalno družino je razglasila modro, česar se je še najbolj razveselil prvi dvobojevalec Nik Triler . Nik: " Jaz sem na ta trenutek čakal štiri tedne. Pa to je neverjetno. Končno ni več tega hleva, nagrada me čaka. "

Majin cilj dosežen

Za Nika je bila vesela tudi Maja Triler, ki je dosegla svoj cilj: "Nalogo sem uspešno sabotirala. Nika sem rešila." Ni pa želela pred svojo užaloščeno družino pokazati svojega pravega veselja. V kajžo sta se namreč selila Žiga Mohar in Boris Vidovič. Slednji je potožil, da se je počutil izdanega zaradi glasu Marjane Povše, ki mu je bila blizu. Tjaša Vrečič pa je Žigu povedala, da skoraj celo posestvo navija zanj.

Zajtrk za zmagovalce

V hlevu je naraščala napetost med Majo in Marjano, ki se je navsezgodaj lotila peke kruha na željo dvobojevalcev. Majo je bolelo predvsem to, da se je obrnila proti Borisu. Modra družina se je medtem razveselila bogatega zajtrka, kar je bila nagrada za bolje opravljeno nalogo. Marjani pa se je zdelo, da bi si tudi sami zaslužili kakšen priboljšek, saj so štirje člani resnično garali. A je Tamara tudi razkrila: "Ko sem bila jaz glava družine, dvakrat smo zmagali, dvakrat smo delili nagrado. Jaz sem bila tista, ki sem rekla, dajmo jim, bodimo boljši. In zgubimo mi - nismo dobili nič." A je Tim prišel do ograje in s sosedi delil delček nagrade.

Združitev družin za izredne razmere

Pred areno sta na posestvo prispeli Natalijini pismi. Oranžna družina je morala znova spakirati in z oprtanimi žaklji priti v areno, enako je veljalo za modro družino. Natalija je pojasnila: "V tem trenutku so na posestvu zavladale izredne razmere, prihaja namreč obdobje krize. Zdaj se bo hitro pokazalo, kdo je v resnici trpežen kmet. Zato da boste viharno obdobje lažje prebrodli, ste od zdaj naprej ena družina. Ampak ta družina ne bo živela v hiši, pač pa v hlevu. Hiša bo do nadaljnjega zapečatena."