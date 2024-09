Podelitev zlatih globusov bo vodila ameriška komičarka Nikki Glaser

Nikki Glaser je svojo sanjsko nalogo označila kot zahtevno. Dogodek poteka v živo, je nepredvidljiv in v prisotnosti največjih hollywoodskih zvezdnikov, "ki se lahko napijejo, medtem ko sedijo poleg svojih bivših partnerjev", se je pošalila. Kot je dodala, želi nadaljevati tradicijo komikov Rickyja Gervaisa , Tine Fey in Amy Poehler , ki so znani po svojih zajedljivih šalah, piše nemška tiskovna agencija.

Nikki je znana kot stand-up komičarka, podkasterka in voditeljica pogovornih oddaj. V manjših vlogah je zaigrala v nekaj televizijskih serijah in komedijah, denimo v Dating Queen.

82. podelitev filmskih in televizijskih nagrad zlati globus bo 5. januarja 2025 na Beverly Hillsu. O dobitnikih bo glasovalo približno 300 novinarjev z vsega sveta. Lani je podelitev zlatih globusov vodil ameriški komik Jo Koy. Kar pet globusov je pobral film Oppenheimer režiserja Christopherja Nolana, med drugim za najboljšo dramo, režijo, glavno in stransko moško vlogo. Nagrade so bile podeljene v 27 filmskih in televizijskih kategorijah, po podatkih organizatorjev pa si je skoraj 10 milijonov televizijskih gledalcev ogledalo prireditev v živo na televiziji CBS.